Politie houdt samen met kinderen Sint Jozefschool snelheidscontrole in Vlissingen

Midden-Zeeland

SGP/CU in Veere wil samenwerken met DTV en VVD

SGP/ChristenUnie zet in de gemeente Veere in op een samenwerking met DTV en de VVD. De partij van de vorige week afgetreden wethouder Jaap Melse sprak weken met PvdA/GroenLinks en het CDA, maar zegt het vertrouwen in die partijen op.