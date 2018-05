Midden-Zeeland Bijna 35 procent minder aangiften van fietsendiefstal in Zeeland In de provincie Zeeland zijn vorig jaar 852 aangiften gedaan van fietsendiefstal. Dat aantal ligt 33,4 procent lager dan in 2016 en komt overeen met de landelijke trend dat steeds minder mensen melding maken van een fietsendiefstal.