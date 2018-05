Midden-Zeeland Raadsvergadering in Veere over integriteitsonderzoek Jaap Melse De beoogde coalitie in Veere wil het integriteitsonderzoek naar wethouder Jaap Melse meenemen in het coalitieakkoord. De coalitievorming in de gemeente Veere laat daardoor op zich wachten. In een openbare raadsvergadering op donderdagavond 31 mei bespreekt de gemeenteraad het rapport.