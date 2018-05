Four Freedoms Awards uitgereikt in Middelburg

Ook onder meer prinses Beatrix, theatermaker Herman van Veen en ruimtevaarder André Kuipers zijn aanwezig bij de uitreiking van de internationale onderscheidingen.

Vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, overhandigt samen met een achterkleindochter van de voormalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt een Four Freedoms Award aan Christiana Figueres. Zij vertegenwoordigt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs.

"Met dit klimaatakkoord is een overeenkomst gesloten met meer ambitie dan velen hadden durven hopen of dromen”, aldus de minister. “Hopelijk kunnen we over een aantal decennia terugkijken op Parijs als historisch breekpunt: vanaf toen wisten we het tij gezamenlijk te keren."

Samenwerking

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld.

Roosevelt hield in 1941 een toespraak waaruit de Four Freedoms Awards zijn voortgekomen. Het ene jaar vindt de plechtigheid plaats in Middelburg, het andere in New York.

Winnaars

In de Nieuwe Kerk reikt journalist en documentairemaker Fidan Ekiz de award voor de vrijheid van meningsuiting uit aan Erol Önderoglu. De bekende schrijver Karen Armstrong overhandigt de award voor de vrijheid van godsdienst aan bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan.

Ruimtevaarder André Kuipers geeft de award voor de vrijwaring van gebrek aan Emmanuel de Merode van de Virunga Alliance. Herman van Veen (foto), bekend theaterartiest, presenteert de uitreiking van de award voor de vrijwaring van vrees aan Urmila Chaudhary.