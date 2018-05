Twee verdachten aangehouden na beroving met geweld van scooter

Midden-Zeeland Reimerswaal bezorgd na nieuw incident Doel Het lek eind vorige maand bij de kerncentrale in Doel, net over de Belgische grens bij Antwerpen, roept vragen over de veiligheid op bij de Reimerswaalse gemeenteraadsfracties. In unanieme schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders willen zij onder meer weten of er besmet water gelekt is en of dit in de Westerschelde is terechtgekomen.