Midden-Zeeland 'Nieuwe' coalitie van VVD, SGP en CDA in Kapelle De coalitievorming in de gemeente Kapelle is rond. VVD, SGP en CDA hebben hun coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de punten daarin is winkels in Wemeldinge toestaan het hele jaar door op zon- en feestdagen open te zijn.