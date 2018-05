Geen nieuw onderzoek naar komst van Lidl in Heinkenszand

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders aan voorzitter Ad Phernambucq van de dorpsraad in Ovezande.

Namens de dorpsraad zei hij in een brief dat dorpssupermarkten de dupe worden van de komst van de winkel. Hij wil onderzoek naar de effecten voor de kleine winkels.

Het college vindt dat Goudappel Coffeng in 2014 de komst van de Lidl objectief heeft onderzocht. "Hierbij is juist met name aandacht besteed aan de gevolgen voor de buurtsupers in de kleine kernen", schrijft ze. "Wij zien geen nut in het instellen van een vervolgonderzoek, omdat het heel moeilijk is de oorzaak van omzetontwikkelingen exact toe te schrijven aan de komst van de Lidl."

Cijfers

Conclusies in een onderzoek waarnaar Phernambucq in zijn brief verwijst, gemaakt door Kardol in opdracht van de Spar, wijst het college van de hand. "De stelling dat de kleine dorpssupers de komst van de Lidl niet overleven is wel heel zwaar aangezet."

Ook zet het gemeentebestuur vraagtekens bij de cijfers in het onderzoek van Kardol.

Procedure

De procedure voor de Lidl in Heinkenszand is in volle gang. Hij moet komen in het oude politiebureau aan de Stenevate in Heinkenszand, tegenover de Emté. Die zaak is volgens het college de winkel die het meeste last krijgt als de Lidl de deuren opent.