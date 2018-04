Bevelandse lintjesregen daalt neer op 40 personen

In Goes is één persoon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: meneer Feijtel uit 's-Heer Arendskerke.

De anderen mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Het gaat om de dames Bouterse-de Vos, Hartman, Peijen-Rammeloo, Koster-Wuestenenk en De Feijter-Bliek uit Goes en mevrouw Walhout-Verburg uit Kloetinge. De heren zijn meneer Bouwense, Koster, Van 't Veen, Pellegrino, Menheere, Wiskerke, De Feijter, Van Zunderen, Woets en Van de Plasse uit Goes en meneer Fossen uit Wolphaartsdijk.

Borsele

In de gemeente Borsele is scheidend wethouder Ad Schenk geridderd.

De andere vijf Borselenaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn mevrouw De Visser-Van den Bosse uit 's-Gravenpolder en de heren Phernambucq uit Kwadendamme, Jille uit Lewedorp, Scheepers uit Ellewoutsdijk en Quist uit Heinkenszand.

Noord-Beveland

In de gemeente Noord-Beveland mogen Wilma Dingemanse-Bouwense en Hanneke Slotemade Boer uit Wissenkerke en echtpaar Van den Berge-Geelhoed uit Wissenkerke zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Charles Lelkens uit Kortgene is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Kapelle

In de gemeente Kapelle zijn vijf inwoners koninklijk onderscheiden. Mevrouw De Braal-Prins uit Kapelle en de heren Louisse, Moerdijk, Paauwe en Wisse uit Kapelle zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Reimerswaal

Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal haalde de gedecoreerden op met een limousine voor de lintjesregen. Hierbij speldde ze de onderscheiding op bij de dames Van Ettinger, Kersbergen en Jansen-Walraven uit Kruiningen en mevrouw Weststrate uit Waarde en bij de heren De Wit en Christiaanse uit Yerseke.

Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.