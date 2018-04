Overzicht: Dit zijn de vrijmarkten in de steden op Walcheren en Zuid-Beveland

Vlissingen

In Vlissingen vinden de vrijmarkten plaats tot 16.00 uur. Kinderen en volwassenen mogen spullen verkopen aan de Walstraat, Aagje Dekenstraat (even zijde), Coosje Buskensstraat (even zijde), Kleine Markt, Oude Markt, Lange Zelke, Lepelstraat, Sint Jacobsstraat en op de Spuistraat op het plein.

Tijdens het uitstallen van spullen moeten verkopers rekening houden met nooduitgangen en toegang tot woningen die moeten worden vrijgehouden. Ook mag er geen vrijmarkt worden gehouden voor winkels die open zijn.

Kinderen en volwassenen die alvast een plekje willen reserveren kunnen met krijt of plakband (schildertape) aangeven dat hun plek 'bezet' is. Verkopers mogen geen verf of tape gebruiken dat lijmresten achterlaat, zoals ducktape. Op de Vlissingse vrijmarkt mag alles verkocht worden, behalve bederfelijke etenswaren en dranken met en zonder alcohol.

Middelburg

Koningsdag in Middelburg begint om 8.45 uur met de openingstoespraak op de Markt van burgemeester Harald Bergmann. Vervolgens zal het Wilhelmus klinken door het Middelburgs Muziekkorps. Van 10.00 tot 12.00 uur zal het plein plaatsmaken voor de kinderspelen van de scouting. Daarna staan meerdere optredens op het middagprogramma, waaronder een optreden Dirk Scheele, een kinderpopconcert en een optreden van F1rstman.

De kleedjesmarkt in Middelburg is traditiegetrouw op het Abdijplein. Deelname is voor kinderen gratis en deelnemers hoeven zich vooraf niet aan te melden. Wel is er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. De vrijmarkt begint om 8.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur.

De verkoop van professionele handel en antiek is verboden. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur.

Goes

Mensen kunnen in Goes niet aanmelden of reserveren voor de vrijmarkt. Iedereen die spullen wil verkopen, kan gaan zitten in Park Oostwal, Oostsingel. Stenen brug, Voorstad, Jacob Valckestraat en Keizersdijk. Deelnemen aan de vrijmarkt is gratis.

Verkopers mogen oude spulletjes verkopen maar geen handel drijven. Het is dus niet toegestaan om etenswaren te verkopen. Ook dienen aanwijzingen van de organisatie altijd te worden opgevolgd.