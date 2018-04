Organisatie herdenking Kamp Amersfoort zoekt nabestaanden Middelburgers

Midden-Zeeland Politie vraagt hulp inwoners Westkapelle bij oplossen brandstichtingen De politie vraagt bewoners van Westkapelle om hulp bij het opsporen van de dader of daders van drie autobranden in januari van dit jaar. ​Op zondag 7 januari gingen in Westkapelle kort na elkaar drie auto’s in vlammen op en op zaterdag 3 maart was brand in een bestelbus.