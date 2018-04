Reimerswaal wil beter afval scheiden

Reimerswaal houdt in vergelijking met andere gemeenten veel restafval over en dit wil ze aanpakken.

Om afval beter te scheiden, onderzoekt Reimerswaal de mogelijkheid om het zogenaamde diftar-systeem in te voeren. Hierbij betalen inwoners naast een vast basistarief ook per keer dat zij de kliko aan de straat zetten.

Omdat inwoners geld kunnen besparen door de kliko minder te laten legen, is dit een financiële prikkel om afval te scheiden, zodat er zo min mogelijk in de restafvalcontainer belandt.

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval blijft hetzelfde.

Oren

Landelijk is het de bedoeling om in 2020 75 procent van het afval in Nederland te scheiden en gemiddeld maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar over te houden. Reimerswaal zit momenteel op 249,7 kilo.

"Op de huidige manier van afvalinzameling scheiden we niet genoeg afval en de enquête toont dat dit ook bij inwoners tussen de oren zit", stelt Sinke. "We hebben ruim 3000 enquêtes over het afval scheiden teruggekregen, dus het leeft."