Burgemeester Goes moet menselijk gezicht van gemeente zijn

In de schets, die vandaag openbaar is gemaakt en donderdag 19 april wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wordt voortdurend gesproken over haar en zij.

Overigens staat nergens dat vrouwen voorrang krijgen boven mannelijke sollicitanten. Wel is het een pré als kandidaten hebben gewerkt in andere sectoren dan het openbaar bestuur.

Ambities

Goes zoekt 'De beste burgemeester voor Goes', zoals de titel van de schets luidt. Goes wil een bestuurder, die het menselijk gezicht is van de gemeente en aansluit bij de ambities en uitdagingen. "Bovenal is zij onderdeel van de Goese samenleving en neemt daar actief aan deel."

De burgemeester moet verder onder meer in staat zijn creatieve en flexibele oplossingen te vinden, in kansen denken en open staan voor vernieuwing.

Uitdagingen

Uitdagingen in Goes liggen vooral op het gebied van ondermijning en overlast in het uitgaansleven en door verwarde personen. "De burgemeester die wij zoeken gaat deze uitdagingen daadkrachtig te lijf."

De vacature voor een nieuwe burgemeester wordt geopend op 23 april. Een vertrouwenscommissie met alle fractievoorzitters en wethouder Derk Alssema en gemeentesecretaris Hans Schild als adviseurs beoordeelt de kandidaten.

Ede

Momenteel is Herman Klitsie waarnemend burgemeester in Goes. Hij is de opvolger van René Verhulst, die vorig jaar naar de gemeente Ede vertrok.