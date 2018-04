Proces voor nieuwe coalitie Reimerswaal nog in volle gang

“Ik verwacht dat het nog wel even duurt voordat hij zijn bevindingen presenteert”, zegt Jaap Sinke. Als grootste partij in Reimerswaal stelde zijn SGP voor een verkenner in te schakelen voordat er een informateur komt voor de coalitieonderhandelingen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is er een 'nieuwe politieke werkelijkheid' ontstaan, aldus Sinke. De SGP is met zeven zetels de grootste partij gebleven in Reimerswaal, maar het politieke landschap is volgens hem veranderd.

"Voor het eerst sinds tientallen jaren hebben de SGP en het CDA samen geen meerderheid in de raad’" verklaarde de SGP-voorman een dag na de verkiezingen.

De christendemocraten van Hans de Kunder verloren een zetel en hielden er twee over. Naar aanleiding van deze uitslag trad lijsttrekker Hans de Kunder terug als wethouder en stelde zich ook niet beschikbaar als gemeenteraadslid.

Duiden

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van de SGP om als extra stap SGP-politicus Eppie Klein aan te stellen als verkenner. Die kan volgens Sinke de boodschap van de kiezer duiden en alle mogelijkheden voor een coalitie onderzoeken.

Na overleg met het landelijke partijbureau van de SGP kreeg Sinke Klein in het vizier voor de functie. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, onder meer als gemeenteraadslid, Statenlid in Gelderland en waarnemend burgemeester van Lingewaal en Renkum. Ook was hij al meerdere keren informateur en formateur.

Wensen

Klein zet alle overeenkomsten en verschillen in de partijprogramma’s op een rij en praat met alle partijen over hun wensen voor de coalitievorming.

"De verkenner moet uiteindelijk een aantal goed gemotiveerde varianten voorleggen voor de informateur", aldus Sinke. "Dat moet resulteren in een vertrouwenswaardig dagelijks bestuur voor de gemeente."