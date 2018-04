Line-up Liberty Dance Stage Bevrijdingsfestival Vlissingen compleet

Het dance-podium bij de Spuikomweg is een populair onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. Bekende dj's en Zeeuwse talenten draaien hier house- en dancebeats.

Eerder werd al bekend dat dj Fedde Le Grand, als ambassadeur van de vrijheid, komt optreden in Vlissingen.

De volledige line-up voor het Liberty Dance Stage bestaat verder uit Stuk, Karim Soliman, Rowen Clark, Steff da Campo, Matroda, Adrieno, Jarah Damiël, Amyntas en Kajan Chow. Het programma voor het Liberty Dance Stage duurt van 13.30 tot 24.00 uur.

Censuur

Fedde Le Grand zal tijdens de 28e editie van het Bevrijdingsfestival de tweede set voor zijn rekening nemen.

Toen het Nationaal Comité 4 en 5 mei de top-dj vroeg inhoud te geven aan het begrip vrijheid, vertelde de maker van hits als 'Put your hands up for Detroit' hoe hij in China werd geconfronteerd met zware censuur. "Ik kon niet op Google en Facebook, Instagram deed het niet... Het stemde tot nadenken, we vinden onze vrijheid in Nederland zo vanzelfsprekend."

Zeven podia

Het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival Zeeland vindt op locaties door de hele Vlissingse binnenstad plaats. In totaal zijn er zeven podia met optredens.

Ook kunnen bezoekers bijvoorbeeld in gesprek gaan met oorlogsveteranen, luisteren naar diverse sprekers of de confrontatie aangaan met vooroordelen. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.