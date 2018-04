Maarten Janssens nieuwe voorzitter Cultuurwerf

Na elf jaar in het bestuur van de Cultuurwerf, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter, stopt Dane met zijn bestuurlijke activiteiten voor de Vlissingse stichting.

Janssens is sinds 2010 lid van het bestuur van de Stichting voor Kunst & Cultuur.

Hij neemt de voorzittershamer over in een roerige tijd voor de Cultuurwerf. Door gemeentelijke bezuinigingen moeten de door de Cultuurwerf georganiseerde festivals Bevrijdingsfestival Zeeland en Festival Onderstroom (foto) het met een kwart van de oorspronkelijke subsidiebijdrage doen.

Janssens vindt dat de festivals een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van Vlissingen. 'De festivals steunen voor een groot deel op de inzet van de vele vrijwilligers en hij draagt daar graag vanuit zijn nieuwe rol aan bij', laat de Cultuurwerf donderdag weten.

In het dagelijks leven is Janssens financieel directeur van het Trainingscentrum Vlissingen. Daarnaast is hij voorzitter van de examencommissie van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Kunsteducatie Walcheren.