Meer buitenlanders dan Nederlanders overnachten in Zeeland

Het gaat volgens het Kenniscentrum Kusttoerisme om 8 procent meer overnachtingen dan in 2016, concludeert . "Het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten daalde daarentegen met 5 procent."

De groei van het aantal buitenlandse overnachtingen in Zeeland wordt vooral veroorzaakt door Duitse gasten, aldus het kenniscentrum. Er kwamen 11 procent meer oosterburen dan in 2016 naar Zeeland.

"Daarentegen daalde het aantal overnachtingen vanuit België voor het eerst sinds enkele jaren, met 6 procent. Er overnachten meer Britse gasten, maar hun aantallen zijn nog altijd zeer klein."

Volgens het CBS werd in Nederland in 2017 een recordaantal van 111,8 miljoen overnachtingen doorgebracht, waarvan 61 procent door Nederlanders en 39 procent door buitenlandse gasten. Vorig jaar overnachtten 13 procent meer buitenlandse gasten in Nederland vergeleken met een jaar eerder.

Accomodaties

Qua type accommodatie groeit het aantal overnachtingen op bungalowparken in Zeeland. "Deze groei is mede tot stand gekomen door de grote uitbreiding van het aanbod van bungalows en verhuurchalets in Zeeland."

Het toeristisch kamperen stabiliseerde in 2017. "Nederlandse kampeerders verbleven minder nachten in Zeeland, maar dit werd gecompenseerd door de toename van buitenlandse kampeerovernachtingen. Het aantal hotelovernachtingen in Zeeland groeide licht."

Totale omvang

Het CBS meet het aantal overnachtingen bij toeristische accommodaties en niet van kleine, meestal parcticuliere logiesaanbieders. "Ook het verblijf van vaste gasten, mensen met een eigen vakantieverblijf zoals een stacaravan, boot of tweede woning, telt niet mee. Het CBS brengt daarmee slechts een deel van het toerisme in beeld", aldus het statistiekbureau.

De totale omvang van overnachtingen in Zeeland wordt volgens Kenniscentrum Kusttoerisme geschat op zo'n 16,5 miljoen.