Middelburg schrapt bijeenkomsten over de Trekdijk

De ontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein was een heet hangijzer tijdens de verkiezingscampagne en is één van de moeilijkste dossiers voor de nieuwe coalitie van de LPM, CDA, VVD en SGP.

Uitdrukkelijk

De gemeente Middelburg had het plan opgevat om op 17 en 19 april vier bijeenkomsten over de toekomst van de Trekdijk te organiseren. "Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Trekdijk en naar aanleiding van de brief van de informateurs is besloten om de bijeenkomsten met inwoners niet door te laten gaan", zegt de gemeente op haar Facebook-pagina.

Zorgvuldig

De informateurs in Middelburg hebben in hun advies over het nieuwe college gezegd dat de partijen 'op zorgvuldige wijze moeten onderzoeken welke alternatieven, naast de bestemming bedrijventerrein, voor het onderhavige gebied ontwikkeld kunnen worden'.

Dit moet in nauw overleg met de omwonenden gebeuren, hebben ze daaraan toegevoegd.

Vervolg

Woensdag heeft de gemeente gesproken met de werkgroep. Op basis van dat gesprek en de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen worden de vervolgstappen bepaald.