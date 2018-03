Schenk neemt zetel in raad Borsele niet in

Dat was ruim voldoende voor een zetel in de raad voor het CDA. Hij was door het aantal stemmen verrast.

Schenk gaf vrijdag aan een weekend na te moeten denken over of hij wel of niet in de raad gaat. Maandag zei hij de zetel niet in te nemen. "Het is best moeilijk geweest, omdat ik het een eer vind dat zoveel mensen op mij hebben gestemd. Ik ga daar niet zomaar aan voorbij, maar ik doe het niet. Ik heb gezegd dat ik stop, omdat ik meer vrije tijd wil. Als scheidend wethouder moet je ook niet in de raad gaan zitten. Je hebt kans dat je dan je eigen beleid gaat beoordelen. Dat moet je niet willen", legt hij uit.

Talent

Ook vindt hij het belangrijk dat nieuw talent een kans krijgt. "Nu ik niet in de raad ga, krijgt de 22-jarige Mitchel Vermeulen de zetel. Dat juich ik toe."

Schenk gaat hem en de paar jaar oudere Niels Kampstra begeleiden. "Ik verdwijn dus naar de achtergrond, maar ben niet weg."