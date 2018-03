Goes krijgt misschien tweede Lidl in Gamma-pand aan Marconistraat

De Duitse discounter heeft zijn oog laten vallen op het voormalige Gamma-pand aan de Marconistraat.

Het staat sinds een paar dagen leeg. De bouwmarkt heeft woensdag een nieuwe vestiging geopend op de Goese Poort. "We willen van de Lidl wel een bevestiging krijgen op papier dat ze de zaak in De Spinne openhouden", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes. "Maar in de aanvraag staat duidelijk dat het ze om een tweede supermarkt is te doen."

Negatief

In het Marconistraat-gebied wil de Jumbo, die daar al jaren zit, ook uitbreiden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes staat niet negatief tegenover de twee plannen. Uit een onderzoek blijkt bovendien dat er in Goes nog ruimte is voor meer vierkante meters winkeloppervlakte.

Garage

Wel zou er iets moeten gebeuren aan het verkeer van en naar de Marconistraat. Het gemeentebestuur denkt onder meer aan het ombouwen van het terrein van de voormalige Renault-garage tot een extra parkeerplaats.

Tunnel

Meeuwisse weet dat er gesprekken zijn over het terrein dat nu in eigendom is van Havelaar. De gemeente moet sowieso de verkeerssituatie onder de loep nemen, omdat er op een steenworp afstand over een paar jaar een tunnel onder het spoor wordt aangelegd.