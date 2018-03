Goes heeft na de zomer een indoor-skatepark

In samenwerking met de gemeente Goes heeft hij aan de Houtkade een ruimte gevonden, een voormalige timmerwerkplaats. Het materiaal voor de ramps en rails heeft Landegent daar al liggen. "We hebben dat gekregen van Skatepark Meker in Middelburg", zegt hij.

Vrijwilligers

Het skatepark in Middelburg stopte in 2017, omdat er niet genoeg geld in het laatje kwam. Landegent is daar in Goes niet bang voor. Alleen al bij de bouw kan hij rekenen op de hulp van tientallen vrijwilligers, vooral jongeren die skaten, steppen en BMX-en. "Maar ook van ouderen die vroeger hebben geskatet en iets willen doen, het goed vinden dat dit er komt. Het is een ongelooflijk grote groep die hier voor de volle honderd procent voor wil gaan."

Vergunningen

De gemeente Goes ondersteunt Landegent ook met het aanvragen van de vergunningen en geeft de ondernemer een kleine subsidie om op te starten. "Wij vinden het belangrijk dat jongeren sporten en bewegen. Hier kunnen ze dat straks doen", zegt wethouder Derk Alssema, die met Landegent ondernemers en inwoners heeft opgeroepen het plan te helpen verwezenlijken.

De ondernemer is via zijn website een crowdfundingsactie begonnen.