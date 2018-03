Verkiezingen Zeeland: Tussentijdse opkomst in Vlissingen is 28,5 procent

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

In Goes hadden om 19.50 uur 54 procent van de kiesgrechtigden gestemd. Voor het referendum had toen precies de helft van de mensen zijn stemn uitgebracht. In Veere lag het percentage een half uur later, rond 20.30 uur, veel hoger. Daar had al 67 procent van de kiesgerechtigde inwoners zijn stem uitgebracht en 63 procent voor het referendum.

Vlissingen

In Vlissingen hadden om 16.00 uur meer mensen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen dan voor het referendum. 's Ochtends was dat nog andersom. Om 16.15 uur was het opkomstpercentage 29,07 procent voor de verkiezingen en 28,5 procent voor het referendum.

De gemeente Middelburg had rond 16.00 uur haar eerste opkomstpercentages bekend gemaakt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen had om die tijd 31,27 procent zijn stem uitgebracht en voor het raadgevend referendum 29.93 procent.

In Vlissingen hadden om 11.30 uur meer mensen voor het referendum gestemd dan voor de gemeenteraad. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen was rond 11.30 uur 12,97 procent. Voor het referendum was dat 13,55 procent.

Om 12.00 uur had ongeveer 17 procent van de inwoners uit Zeeland gestemd.