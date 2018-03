L'escaut in Vlissingen richt zich op duurzaamheid en klantgerichtheid

De koers tot 2020 draait om klantgerichtheid en duurzaamheid voor l'escaut, beheerder van ongeveer 6.500 woningen en appartementen in Vlissingen en Oost-Souburg.

In het ondernemingsplan is het doel van l'escaut huurders duurzaam en betaalbaar huisvesten. Ze wil werken aan onder meer aandacht voor duurzaamheid en woonlasten, een flexibelere opstelling, minder bureaucratie, duidelijkere communicatie en meer klantgerichtheid.

De maatschappij stelt hoge eisen aan de zelfredzaamheid van burgers. "Maar niet iedereen is even redzaam", aldus l'escaut. "Omdat maatwerk niet altijd kan of nodig is, zoekt l'escaut naar de juiste balans tussen standaard- en maatwerk."

Wat l'escaut doet voor en verlangt van haar huurders, blijkt volgens de corporatie niet vanzelfsprekend. 'Daarom gaat l'escaut verwachtingen duidelijker managen én bijstellen. Zowel vanuit de kant van l'escaut, als die van de huurder.'

Klantenpanels

Met het instellen van klantenpanels wil l'escaut meer in gesprek met klanten over zaken rondom wonen en leven in de wijken en buurten. 'Er zijn altijd regels en procedures, maar het gaat vooral om de manier van denken en doen.'

Voor verbeterpunten meet de corporatie de klanttevredenheid doorlopend. Daarnaast neemt ze deel aan de Aedes benchmark. Dit vergelijkt de landelijke huurdersoordelen van deelnemende corporaties met elkaar.

In een landelijk gesloten energieakkoord staat dat woningen in 2050 co2-neutraal moeten zijn. 'Aedes heeft namens de woningcorporaties afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een routekaart maakt om dit te bereiken.' l'escaut stelt in 2018 haar duurzaamheidsbeleid inclusief routekaart vast.

'Duurzaam woningbezit gaat niet alleen over energiezuinigheid, maar ook over woningen die aansluiten bij de doelgroep.'