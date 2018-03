Scheldeoord wil zestien cottages bouwen op dijk bij Westerschelde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele is enthousiast en wil meewerken aan het plan. De provincie en Waterschap Scheldestromen staan ook niet onwelwillend tegenover het plan, maar er zijn nog enkele hobbels te nemen. “Maar het is voor mij niet echt een vraag of ze er komen, eerder wanneer”, zegt Northolt.

Hoog water

Wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele is het daarmee eens. Eerst moet uit onderzoek blijken wat er aan de dijk langs de Westerschelde moet gebeuren in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De gemeente en Northolt verwachten daarover later dit jaar duidelijkheid.

De campingeigenaar hoopt over een jaar of twee te kunnen beginnen met de bouw. Zowel hij als de gemeente zien het als een kwaliteitsslag en een investering in de toekomst.

Canada

Northolt denkt dat de Scheldesuites onder meer interessant zijn voor (klein)kinderen van bijvoorbeeld Canadese oud-soldaten, die de Slag om de Schelde hebben meegemaakt. "We hebben nu al regelmatig mensen uit Canada en Schotland op bezoek in De Landing. Wat zou er voor hen mooier zijn dan dat ze kunnen slapen op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog hun familieleden aan land zijn gekomen om te vechten tegen de Duitsers?"

Modulair

De cottages en De Landing moeten modulair worden gebouwd, zodat ze altijd zijn af te breken, en blijven in eigendom van Scheldeoord. "Als de inzichten over bouwen op een dijk over bijvoorbeeld 30 of 40 jaar veranderen, kan ik ze altijd weghalen. Het plan is dus omkeerbaar. Dat zie ik als een groot voordeel."

Naast zijn plannen voor op de dijk is Northolt druk bezig met het vernieuwen van zijn camping. Zo worden er deze week nieuwe chalets geplaatst op de camping. "Als ondernemer moet je niet stilzitten."