Ruim drie miljoen subsidiegeld beschikbaar voor Zeeuwse economie

Het geld is beschikbaar voor samenwerkende ondernemers die haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten willen uitvoeren. Voor het vergroten van het organiserend vermogen kunnen ondernemers gebruik maken van de kennis- en innovatienetwerken vanuit Campus Zeeland.

De subsidie, onder de naam Zeeland in Stroomversnelling, loopt van maandag 12 maart tot vrijdag 20 april en sluit voor een bedrag van één miljoen euro.

De subsidie vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Het Rijk heeft hiervoor 2.2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is tot stand gekomen in samenwerking met Impuls Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, die hiervoor gezamenlijk één euro per inwoner beschikbaar hebben gesteld.

Board

De Economic Board Zeeland adviseert over de subsidieaanvragen. Dit orgaan moet bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden samenbrengen in Zeeland. Het Economic Board Zeeland is opgezet, omdat Zeeland kansen mist doordat er te weinig over de regiogrenzen heen samengewerkt wordt.

Met het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling was al een eerste stap gezet in de richting van een effectievere samenwerking.

