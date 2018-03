Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Middelburg

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Bekijk hier waar je in jouw buurt kunt stemmen

Er doen dit jaar negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, hetzelfde aantal partijen als in 2014. In totaal mogen 38.200 mensen hun stem uitbrengen in Middelburg.

LPM

Lijsttrekker: Piet Kraan. Aantal kandidaten op lijst: 8. Huidig zetelaantal: 4.

De Lokale Partij Middelburg zet zich volgens het verkiezingsprogramma in voor meer burgerparticipatie. Ook vinden zij dat de stad zelf beter onderhouden moet worden en dat er betere handhaving moet komen in de stad om overlast, vandalisme en inbraken te voorkomen.

"Wij willen dus gewoon een goed bestuur zonder fratsen, zonder peperdure plannen, zonder peperdure projecten maar wel samen met alle inwoners, oud en jong, groot en klein, ziek en gezond, rijk en arm en ga zo maar door. Wij willen een veilig, leefbaar en betaalbaar Middelburg voor iedereen", aldus de partij.

PvdA

Lijsttrekker: Jeroen Louws. Aantal kandidaten op lijst: 27. Huidig zetelaantal: 4.

De PvdA Middelburg wil volgens hun site investeren in betaalbare woningen en het onderwijs, en vindt het belangrijk dat mensen met minder inkomen een solide vangnet krijgen. Ook willen ze een eerlijkere inkomensverdeling.

"De Partij van de Arbeid wil dat Middelburg een fijne plek is voor iedereen en wil zich niet neerleggen bij ongelijkheid, armoede, onveiligheid. We willen een gemeente waar iedereen zich thuis voelt", laten zij weten op hun website.

CDA

Lijsttrekker: Johan Aalberts. Aantal kandidaten op lijst: 19. Huidig zetelaantal: 4.

CDA Middelburg wilde geen "dik" verkiezingsprogramma, maar tien concrete toekomstvoorstellen voor een beter Middelburg. Het onderliggende thema van deze voorstellen is volgens de partij "verbinden in vertrouwen".

"We zoeken het gemeenschappelijke in tevredenheid, niet in ontevredenheid", vertelt CDA op hun website. "We zien om naar elkaar, we stimuleren de onderlinge verbondenheid via de Middelburgse wijken. Daarbij richten we ons niet op een speciale leeftijdsgroep, noch op een bepaalde religie, maar zoeken juist de verbinding tussen generaties en tussen religies."

SGP

Lijsttrekker: Paul Moens. Aantal kandidaten op lijst: 22. Huidig zetelaantal: 3

Volgens het verkiezingsprogramma van SGP Middelburg is de partij overtuigd dat besturen op basis van Bijbelse normen en waarden het welzijn van de Middelburgse samenleving dient. De partij wil meer veiligheid, maatschappelijke participatie en een betrouwbare en geloofwaardige overheid die zondagsrust stimuleert.

"De SGP is voor een samenleving waarin zorg en omzien naar elkaar belangrijk zijn. Omzien naar de zwakkeren in de samenleving, naar hen die onze hulp nodig hebben", zegt de partij.

VVD

Lijsttrekker: Chris Simons. Aantal kandidaten op lijst: 19. Huidig zetelaantal: 3.

De Middelburgse VVD staat volgens hun verkiezingsprogramma voor een deugdelijk financieel beleid, geen lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers, veiligheid, een verantwoordelijk zorgbeleid, minder regels en een kleine, krachtige sterke overheid.

"Het gaat om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen", volgens de partij.

SP

Lijsttrekker: Petroesjka Sterk. Aantal kandidaten op lijst: 13. Huidig zetelaantal: 3.

De SP Middelburg wil armoede aanpakken en voorkomen, betaalbare woningen voor iedereen, en toegankelijke zorg, volgens het verkiezingsprogramma.

Lijsttrekker Petroesjka Sterk schrijft het volgende op de website van de SP Middelburg: "Wij zijn volksvertegenwoordigers, geen raadsvertegenwoordigers. We zijn kritisch, alert en actief in de raad, maar we gaan ook de buurten in, op werkbezoek en organiseren bijeenkomsten om mensen te ontmoeten. Zo horen we wat er echt speelt en waar wij ons voor moeten inzetten."

D66

Lijsttrekker: Rob van Eijkelenburg. Aantal kandidaten op lijst: 15. Huidig zetelaantal: 3.

D66 streeft volgens hun verkiezingsprogramma naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie.

"Een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. Een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. Je bent al héél geleerd als je kunt voorspellen wat ontwikkelingen zijn over 3 maanden.", aldus D66.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Willemien Treurniet. Aantal kandidaten op lijst: 19. Huidig zetelaantal: 3.

De ChristenUnie staat voor christelijk-sociale politiek, en wil een dienstbare, betrouwbare, en financieel gezonde gemeente.

In het verkiezingsprogramma schrijft lijsttrekker Willemien Treurniet het volgende: "Het gaat ons om de samenleving: om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. De overheid is er om die samenleving te dienen en te ondersteunen."

GroenLinks

Lijsttrekker: Leny van den Heuvel. Aantal kandidaten op lijst: 5. Huidig zetelaantal: 2.

GroenLinks Middelburg staat voor eerlijk delen, een fijne woning voor iedereen, en betaalbare zorg voor jong en oud. De partij is voorstander van een democratie waarin mensen zoveel mogelijk kunnen meepraten over de richting die ingeslagen moet worden, volgens het verkiezingsprogramma.

"GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf van wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken".

Lees hier meer over stemmen in jouw gemeente en welke partijen meedoen.