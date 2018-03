Gesprekken met belanghebbenden hoogspanningsverbinding

Midden-Zeeland Twee mannen met 22 kilo cocaïne aangehouden in Vlissingen-Oost Douanemedewerkers hebben bij de controle van een bestelbus in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost negentien pakken cocaïne in beslag genomen. In de pakken zat in totaal 22 kilo cocaïne.