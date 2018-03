Ook snel internet in buitengebieden Rilland en Oost-Souburg

Dat zegt Delta, die de vast-draadloze netwerken in de Zeeuwse buitengebieden gaat realiseren.

Om deze netwerken rendabel te exploiteren moeten er per opstelpunt minstens 150 aanmeldingen zijn.

Oplossing

Deze waren er weken geleden bij de eerste deadline al in de buitengebieden van Axel, Goes, Hoek, Hulst en Serooskerke. Nu hebben zich ook genoeg mensen aangemeld in de omgeving van Rilland.

In Oost-Souburg niet. Daar heeft de provider een andere oplossing gevonden. De omwonenden krijgen snel internet via het punt in Serooskerke.

Glasvezel

Delta zorgt voor de glasvezelverbindingen tussen de woningen en opstelpunten. Ze is ook eigenaar van het netwerk. Greenet realiseert het. De aanleg van de opstelpunten is begonnen.

Vanaf mei hebben de eerste bewoners van het buitengebied internetsnelheden tot 50 megabit per seconde. Nu is de downloadsnelheid vaak niet sneller dan 10 megabit per seconde. Bewoners van de buitengebieden krijgen 300 euro subsidie op de kosten van hun aansluiting.