Jan Bakker wordt voorzitter college van bestuur Calvijn College

De 52-jarige Bakker heeft volgens het Calvijn College veel bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en onderwijs.

Bakker is momenteel algemeen directeur bij groeispecialist Van Iperen in Westmaas. Binnen het primair onderwijs was hij lange tijd voorzitter van Colon, de vereniging voor reformatorisch primair onderwijs Zeeland.

Bakker woont in 's-Gravenpolder, is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is lid van de Gereformeerde Gemeenten.

"Wij hebben er vertrouwen in dat onze aankomend voorzitter het Calvijn College op een goede manier de toekomst in zal leiden", laat voorzitter Gert van Kralingen van de raad van toezicht van het Calvijn College weten. "Met hem blijven we helder in identiteit en blijven vanuit oprechte betrokkenheid op de persoon maatwerk leveren."

Voorrecht

Bakker laat weten het een voorrecht te vinden leiding te mogen geven aan het Calvijn College. "Een school die oog heeft voor de leerling en met die insteek ook kwalitatief sterk onderwijs verzorgt."

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap met onderwijs op verschillende niveaus, zeven locaties – in Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen – en ruim drieduizend leerlingen.