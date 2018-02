Brand gewoed in woning Noordgouwe

Midden-Zeeland Politie start onderzoek naar verongelukte fietser (45) Noordgouwe De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder een 45-jarige Poolse man in Noordgouwe zondag is omgekomen bij een ongeluk op zijn fiets. Het is onbekend waar de man zaterdag tot het ongeval is geweest.