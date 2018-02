Toekomstbestendig woningaanbod is 'uitdaging' in Reimerswaal

“Kruiningen heeft door de nieuwe wijk Veerhaven voorlopig genoeg huizen, maar in Krabbendijke zit de markt muurvast”, vertelt wethouder Jaap Sinke. “Daar is behoefte aan woningen voor gezinnen.”

De gemeente Reimerswaal heeft nu per kern voor de periode tot pakweg 2030 de woningbehoefte en -voorraad in beeld.

“De tijd dat we tegen projectontwikkelaars zeiden ‘ga je gang’, is voorbij”, zegt wethouder Sinke. “We praten nu over de wensen en visie en houden in de gaten waar welk type woningen komen.”

In het algemeen is er in Reimerswaal behoefte aan woningen voor jonge mensen en oudere senioren, zegt de wethouder. Per kern legt het onderzoeksrapport verschillen bloot. Zo is er in Hansweert en Kruiningen aandacht voor de sociale woningvoorraad. "Huurwoningen moeten beschikbaar blijven.”

Problemen

Het rapport bevat ook speerpunten voor het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Doordat mensen langer thuis blijven wonen, moeten huizen hiervoor in veel gevallen geschikt worden gemaakt.

“Daarbij loop je tegen financiële en praktische problemen aan. Er dreigt een groep inwoners te ontstaan die moeite heeft om in de eigen woning te blijven wonen. Maar wie betaalt het vernieuwen van woningen? En het is niet mogelijk om alle woningen geschikt te maken voor senioren.”

Met deze vraagstukken moet de gemeente aan de slag, aldus Sinke.

De gemeente gebruikt de uitkomsten voor het ontwikkelen van haar woonvisie. “We willen er bij een groeiende bevolking voor zorgen dat de inwoners in het juiste type huizen kunnen wonen.”