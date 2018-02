Kattendijkse vrijgesproken van doden echtgenoot met haargroeimiddel

Zo kan het zijn dat de man per ongeluk zelf het middel heeft ingenomen, is in de uitspraak te lezen.

R. werd in 2011 door de rechtbank in Middelburg ook vrijgesproken, maar werd in hoger beroep in 2014 door het hof in Den Bosch toch tot zeven jaar cel veroordeeld. Niet vanwege moord, maar voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. In cassatie bepaalde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moest worden behandeld.

Het hof concludeert nu dat de man is overleden door meerdere middelen, al dan niet "in combinatie met ziekelijke afwijkingen aan het hart". De vrouw heeft altijd ontkend dat ze hem heeft omgebracht.