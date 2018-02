Milieustraten Zeeland doen grijze vuilniszakken in de ban

Dit in navolging van het streven vaan de Zeeuwse gemeenten om restafval per inwoner per jaar te verminderen, laat de ZRD dinsdag weten.

"De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk", aldus de verklaring.

Inwoners van Zeeland gooien nu nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weg. "Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020". Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk, volgens de ZRD.