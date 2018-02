College Reimerswaal gaat voor 'mooiste zwembad van Zeeland'

Vanwege de veiligheid van de zwemmers is de coating van het buitenbad van zwembad Den Inkel vorig jaar al vervangen, maar er staan nog veel meer vernieuwingen op stapel.

Zo stelt B&W aan de gemeenteraad voor om de bouwkundige staat van het pand te verbeteren, technische installaties te vervangen, het horecagebouw te vernieuwen en duurzame maatregelen te nemen voor energiebesparing, zoals led-verlichting aanbrengen.

Dit kost eenmalig zo’n 750.000 euro. Het onderhoud vraagt de komende tien jaar ongeveer 120.000 euro per jaar, voorziet B&W. Het college wil het zwembad duurzamer maken en zo besparen op de energiekosten.

Bezuinigen

Stichting Zwembad Den Inkel is ook betrokken bij het vernieuwingsplan. Omdat de gemeente al enkele jaren moet bijspringen om het zwembad draaiende te houden, werkt de stichting ook aan een plan om meer inkomsten te genereren en de kosten te beperken. Dat laatste gebeurt volgens Vogelaar met de energiebesparende maatregelen.



"De stichting probeert meer bezoekers te trekken door nieuwe activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld voor kinderen en ouderen", vertelt Vogelaar. "Ze wil ook de inkomsten vergroten door het horecagebouw te verbeteren." Het plan hiervoor is nog niet definitief.

Om zo snel mogelijk met de renovatie te kunnen beginnen, had Vogelaar graag gezien dat de huidige gemeenteraad nog over het plan had kunnen beslissen. Vanwege de vele vergaderpunten van de gemeenteraad lukt dit niet en staat het zwembad pas op de agenda voor 3 april.

Dat betekent dat de nieuwe gemeenteraad van Reimerswaal over de renovatie zal besluiten. "Ik verwacht geen grote verschillen in de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad. De raad is nu vrijwel unaniem over de vernieuwing van het zwembad."

Spannend

Om de vaart in het project te houden, wil het college het aanbestedingstraject voor de renovatie zo snel mogelijk beginnen. Dan wordt duidelijk of de gemeente de kosten voor de renovatie goed heeft ingeschat. "Dat is spannend", zegt Vogelaar.

Als alle lichten voor de vernieuwing op groen staan, hoopt de wethouder dat de grote klussen voor volgend jaar zomer klaar zijn.

Door voor de werkzaamheden rekening te houden met het binnen- en buitenzwemseizoen, zouden de zwembadbezoekers zo min mogelijk last moeten hebben van de werkzaamheden. "We verbouwen de winkel, maar blijven verkopen."

Straks kan het zwembad er volgens de wethouder weer 25 tot 40 jaar tegenaan.