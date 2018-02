Bibliotheek in Goes verhuist van Oostwal naar Kolveniershof

Voorwaarde is dat het huidige onderkomen aan de Oostwal wordt verkocht.

Wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes is blij met de verhuizing. "Het is het sluitstuk van het verbeteren van de culturele voorzieningen en het inrichten van het cultuurplein op het Bleekveld."

De bibliotheek was in het verleden niet enthousiast over een verhuizing naar het Kolveniershof, maar is gaandeweg gaan inzien dat het een goede stap zou zijn, zegt Meeuwisse. "Een locatie op de begane grond past ook goed bij hun filosofie om laagdrempelig te zijn en open te zijn voor iedereen."

Muziekschool

De gemeente heeft 595.000 euro over voor het vernieuwen van de bibliotheek.

Ze haalt dat geld uit de verkoop van de villa aan de Van de Spiegelstraat, het voormalige onderkomen van de Zeeuwse Muziekschool. Het monumentale pand is van de hand gedaan voor 650.000 euro.