Bouw van Joint Research Center in Middelburg kan beginnen

Het JRC moet een laboratorium worden voor studenten van het mbo, het hbo en wo.

Zij kunnen daar zowel apart als gezamenlijk onderzoek doen. “De keuken komt er. Over de potten en pannen die erin komen gaan we nu nadenken”, aldus Van der Maas. De focus ligt op de thema’s water, energie en food and biobased economy.

Het centrum kan worden gebouwd dankzij de gelden die de landelijke overheid beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het rapport van de commissie Balkenende: ‘Zeeland in stroomversnelling’. Daarin staat onder meer dat Zeeland meer moet innoveren. Dat kan alleen als de onderwijsinstellingen, de overheid en ondernemers meer samenwerken.

21 miljoen

De ontwikkeling van het JRC kost 21 miljoen euro. Naast het Rijk betalen de provincie, de gemeente Middelburg en de HZ een gedeelte. Het centrum komt te staan op het Groenewoud in Middelburg, naast de plek waar de HZ momenteel een nieuw schoolgebouw neerzet.

“Maar de activiteiten van het centrum waaieren uit over de hele provincie en daarbuiten. Er zijn vertakkingen in Yerseke, Terneuzen, Vlissingen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen”, aldus Van der Maas.

Het JRC is een eerste stap op weg naar een Bèta Campus Zeeland. De volgende is dat UCR zijn onderwijsaanbod uitbreidt met vakken op het gebied van ‘engineering en innovation’.