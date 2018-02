Buys Ballotstraat in Goes veertien weken dicht

Overlast voor het verkeer is niet te voorkomen, zegt de gemeente Goes in een bericht. "We doen ons uiterste best om het verkeer in goede banen te leiden. We monitoren de situatie in Goes zorgvuldig. Als blijkt dat door de werkzaamheden op andere plekken in of rondom de stad flinke overlast ontstaat, nemen we maatregelen."

Enkele knooppunten worden vanaf het begin van de werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden. De Buys Ballotstraat is één van de drukste straten in Goes. In de spits loopt het er regelmatig vast.

De omleidingsroutes zijn met borden aangegeven. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer wel blijven rijden op de Patijnweg. De bedrijven in Kloetinge en het tankstation van De Meeuw blijven goed bereikbaar.

Omwonenden met vragen kunnen elke dinsdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur terecht op het inloopspreekuur aan de Wilhelminastraat in Kloetinge.