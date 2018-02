Veerse campings krijgen geld voor duurzame projecten

Midden-Zeeland Bouw nieuwe Dokbrug in Vlissingen begint naar verwachting dit najaar De gemeente Vlissingen verwacht dat de bouw van de nieuwe Dokbrug in het Scheldekwartier dit najaar kan beginnen. "We hopen dat de brug in het voorjaar klaar is, maar we houden een slag om de arm, want het is druk in de bouwwereld", vertelt wethouder John de Jonge.