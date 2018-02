Midden-Zeeland Parkeerterrein Kleine Markt Vlissingen na jaren gevuld Op de plek aan de Kleine Markt in Vlissingen die noodgedwongen is ingericht als parkeerterrein, wil ME Vastgoed een pand bouwen voor appartementenverhuur en een winkel of horeca op de begane grond. Hiermee verdwijnt na jaren het gat in deze straat in de binnenstad. update: 12:45