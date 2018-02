Parkeerterrein Kleine Markt Vlissingen na jaren gevuld

ME Vastgoed en de gemeente Vlissingen zijn akkoord over de bouw van een winkelpand aan de Kleine Markt met op de verdiepingen 36 studentensuites/aparthotel en drie appartementen.

De suites worden in het zomerseizoen drie maanden lang verhuurd aan toeristen. Alle eenheden worden dertig vierkante meter groot. De gemeente Vlissingen is blij met het uit vier bouwlagen bestaande plan. "De Kleine Markt krijgt hiermee weer een volledig ingevulde gevelwand", laat de gemeente weten.

"De beeldbepalende gevels op deze plek worden zoveel mogelijk gereconstrueerd, met gebruik van authentieke onderdelen. Het plein wordt weer een belangrijke plek voor het winkelend publiek."

Belangstelling

Voor de te bouwen winkelruimte van ruim vijfhonderd vierkante meter is volgens wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen en Chris McEvoy van ME Vastgoed concrete belangstelling. Ze vinden het nog te vroeg om hierover meer informatie naar buiten te brengen.

De begane grond kan in twee ruimten worden opgesplitst en een horecabestemming is ook mogelijk. McEvoy en De Jonge verwachten ook genoeg vraag naar de appartementen voor studenten en toeristen.

Meerwaarde

De gemeente moet financieel een concessie doen voor de verkoop van de grond, maar dit is volgens de wethouder geoorloofd vanwege de maatschappelijke meerwaarde van dit nieuwbouwproject.

"Een publiekstrekker op die locatie geeft een positieve impuls aan de doorstroming van de mensen door het winkelgebied", voorziet De Jonge.

"De bezoekers lopen verder de Walstraat door naar de Kleine Markt." Daardoor gebruikt het publiek volgens de wethouder ook de route via de Sint Jacobsstraat, Oude Markt en Spuiplein vaker.

ME Vastgoed heeft een plan gemaakt dat volgens McEvoy rendabel is, omdat er onder meer vraag is naar accommodatie voor studenten en toeristen. "In de zomer zit het hier tot Bergen op Zoom vol met toeristen." Daarbij zorgen studenten volgens hem de rest van het jaar voor reuring in de stad.

Parkeren

De lege locatie is nu een tijdelijk parkeerterrein voor vergunninghouders. Parkeren is vanaf de start van de bouw, die eind mei gepland is, niet meer mogelijk. De gemeente gaat hierover bericht achtergelaten bij de geparkeerde auto's en plaatst borden.

"Het is altijd een tijdelijke parkeervoorziening geweest", aldus De Jonge. "Automobilisten moeten straks in de omgeving parkeren, zoals bij de Koningsweg. Mensen zullen verder moeten lopen, maar er zijn parkeermogelijkheden genoeg."

Bij de nieuwbouw komt een parkeerplaats om te laden en te lossen, waarna de auto in de omgeving geparkeerd moet worden.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 28 februari is er in het gemeentehuis in Vlissingen een inloopbijeenkomst om omwonenden te informeren over het bouwplan. De gemeente verspreidt hiervoor een uitnodiging in de omgeving.

"De stijl van de nieuwbouw past bij de omgeving", aldus McEvoy. Hij hoopt dat de nieuwbouw voor het studiejaar 2019/2020 klaar is voor gebruik.