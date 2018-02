Zeeland herdenkt de Watersnoodramp

Zo zijn er in de gemeente Reimerswaal plechtigheden in Kruiningen en Oostdijk.

In de vroege ochtend van 1 februari 1953 braken op talloze plaatsen in zuidwest-Nederland de dijken door. Vele duizenden mensen werden in hun slaap door het water verrast.

Een orkaan met windsnelheden van ruim honderdveertig kilometer per uur, in combinatie met een abnormaal hoge zeewaterstand, veroorzaakte de grootste natuurramp in Nederland sinds de Middeleeuwen.

1836 mensen zouden de Watersnoodramp van 1953 niet overleven. 4500 huizen werden verwoest en 200.000 hectare vruchtbare landbouwgrond kwam onder water te staan. De Ramp trof onder meer de dorpen Hansweert-Oost, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Oostdijk.

Reünie

In Kruiningen komen donderdag onder meer geëvacueerden en mensen uit gastgezinnen samen bij een reünie. Zij maken een bustoer langs memorabele plekken in de gemeente en tijdens deze rit vertelt Rinus Sinke zijn verhaal.

Honderden gezinnen werden in 1953 door de Ramp gedwongen een veilig heenkomen te zoeken. Een groot deel van deze evacués zijn in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland gastvrij opgevangen.

In Oostdijk organiseren dorpsbewoners herdenkingsactiviteiten. Dit dorp was bijna helemaal verwoest na de Ramp. Hier vindt onder meer in Dorpshuis Apeldoorn op donderdag een plechtigheid plaats met schoolkinderen.

Apeldoorn

Naast nabestaanden ontvangt de gemeente Reimerswaal een delegatie van de gemeente Apeldoorn in Oostdijk. “Apeldoorn heeft Oostdijk ontzettend geholpen na de Ramp”, verklaart wethouder Jaap Sinke van Reimerswaal het bezoek uit Gelderland. Zo schonk de gemeente het dorp haar dorpshuis. Vandaar dat het de naam ‘Apeldoorn’ draagt.

Volgens de wethouder verbonden verschillende gemeenten elders in het land zich aan gedupeerde gemeenten om de inwoners te helpen. Apeldoorn kwam in actie voor de toenmalige gemeente Kruiningen, vertelt Sinke. “Apeldoorn heeft hier bijvoorbeeld een hoge ambtenaar gestationeerd om orde op zaken te stellen na de Ramp."

Ook zijn er volgens Sinke in Apeldoorn 64.000 ansichtkaarten verkocht ten bate van Kruiningen. "Boeren brachten 15.000 gulden bijeen om Kruiningse boeren te helpen. En tweehonderd kinderen uit de gemeente Kruiningen werden uitgenodigd voor een vakantie in Apeldoorn.”