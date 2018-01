Kapelle wil groenstrook maken van Biezelingseweg

Midden-Zeeland Aantal baby's in Reimerswaal fors boven landelijk gemiddelde Het aantal kinderen dat in 2017 in Reimerswaal is geboren, ligt fors boven het landelijk gemiddelde. In Reimerswaal werden 14,3 baby's per duizend inwoners geboren, terwijl het landelijk om ongeveer tien baby's per duizend inwoners gaat.