Zeeland heeft relatief laag aantal vrouwelijke burgemeesters

Dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Van de dertien Zeeuwse gemeentes hebben drie gemeenten, Reimerswaal, Tholen en Sluis, een vrouwelijke burgemeester. De provincie Drenthe komt nog achter Zeeland op de ranglijst. Daar is geen enkele vrouwelijke burgemeester.

Ook het aantal wethouders en raadsleden ligt in Zeeland lager dan in andere provincies. Vijfentwintig procent van de raadsleden en achttien procent van de wethouders is vrouw.

Landelijk

Het aandeel vrouwen in de gemeenteraad is in vijftien jaar tijd nauwelijks veranderd. Vorig jaar was ruim een kwart van de raadsleden vrouw, blijkt uit cijfers van VNG. Het aandeel vrouwelijke wethouders in Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren sterker gestegen, van zestien procent in 2002 tot 22 procent vorig jaar.

​