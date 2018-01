Toename in aantal moord- en doodslagzaken Zeeland en West-Brabant

In zeven zaken was er een link tussen het slachtoffer en het criminele circuit, meldt de politie dinsdag. Zo waren er onder meer een ripdeal en een liquidatie.

Bij de meeste zaken werden vuurwapens gebruikt. De andere negen zaken speelden zich af in de relationele sfeer. Van de zestien zaken zijn er veertien opgelost, aldus een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

Naast het stijgende aantal moord- en doodslagzaken, is ook een stijging te zien in het aantal straatroven en zedendelicten.

Aanpak

Burgemeester van Breda Paul Depla gaf vorig jaar te kennen dat de criminaliteit in de regio stevig is. Tegen Eenvandaag zei Depla meer politiecapaciteit te willen.

Volgens de politie gaat veel van de capaciteit ging naar de aanpak van ondermijning (georganiseerde criminaliteit). De samenwerking tussen overheidspartners zou hierin wel verbeterd zijn. De komende jaren zal deze aanpak volgens de politie nog intensiever worden.

Afname

De politie constateert verder een afname van het aantal woninginbraken en overvallen. Dit komt volgens de politie mede door het aantal buurtpreventieteams en -whatsappgroepen.

Ook het aantal geweldsdelicten nam in 2017 met 10 procent af. In 64 procent van de in totaal 6.655 geweldszaken werd een verdachte aangehouden.

Aangiftes

Het aantal aangiftes daalde in 2017 met 12 procent. In bijna de helft van de zaken doen mensen aangifte via internet. De daling van het aantal aangiftes is mogelijk het gevolg van toename van criminaliteit in de digitale wereld. De aangiftebereidheid in die zaken is laag, zegt de politie.