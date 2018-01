Midden-Zeeland Man (32) in Middelburg opgepakt voor mishandeling ex-vriendin In de nacht van donderdag 25 januari op vrijdag 26 januari hebben agenten in een woning in de gemeente Middelburg een 32-jarige dronken man uit Oost-Souburg aangehouden. De man zou zijn ex-vriendin ernstig hebben mishandeld.