Midden-Zeeland Aantal gezinnen met langdurig laag inkomen toegenomen in Middelburg Het aantal huishoudens in Middelburg dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen is in 2016 licht toegenomen. In 2016 ging het om 8,3 procent van de gezinnen, terwijl het in 2015 om 8 procent ging.