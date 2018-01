Westerstorm in kracht afgenomen, hulpdiensten overspoeld met meldingen

Op de Zeelandbrug raakte een bus op zijn kant. Ook belandde een aanhanger op de reling van de brug.

In Goes is een voertuig met daarachter een lege trailer door de storm omvergeblazen op de Deltaweg. De 63-jarige bestuurder uit Oosterhout is hierbij gewond geraakt. Hij moest door ambulancepersoneel worden nagekeken.

In Kuitaart en Groede kwamen twee voertuigen in een sloot terecht nadat ze door de wind van de weg werden geblazen. De bestuurders, een 31-jarige man uit Goes en een 77-jarige man uit Groede, zijn hierbij niet gewond geraakt.

Treinen

Het treinverkeer ligt nog altijd plat als gevolg van de schade die de storm heeft veroorzaakt. Tussen Middelburg en Vlissingen raakte bijvoorbeeld een bovenleiding beschadigd.

Vanwege de zware windstoten werd door het KNMI code rood afgegeven. Na 14.00 uur is dit aangepast naar code geel, omdat de storm toen in kracht afnam. Inmiddels is deze ook opgeheven.

Meldingen

Hoewel geen grote ongelukken zijn gebeurd, heeft de politie Zeeland-West-Brabant donderdag een van zijn drukste dagen gehad voor wat betreft het aantal meldingen.

"Nu de storm is gaan liggen blijkt dat er tussen 9.00 en 12.00 uur in totaal 1.500 meldingen bij de politie binnenkwamen. Een veelvoud van het gewoonlijke aantal", aldus de agenten.