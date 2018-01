Provincie Zeeland heeft laagste aantal bezorgrestaurants

Dat blijkt uit cijfers die marktonderzoeker Datlinq heeft verstrekt aan LocalFocus.

Zeeland had in 2017 25 van dergelijke restaurants, dit komt neer op 6,6 bezorgrestaurants op elke honderdduizend inwoners. Het gemiddelde aantal in Nederland is 16,6 per honderdduizend inwoners. Ook in Friesland (9,3 per honderdduizend inwoners) en Limburg (8,7 per honderdduizend inwoners) hebben inwoners het minste keuze als ze eten willen bestellen.

Inwoners van de grote steden hebben de meeste keuze als ze willen afhalen of bezorgen. Zo'n 29 procent van alle bezorg- en afhaalrestaurants bevinden zich in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Verdubbeld

Landelijk gezien is het aantal bezorg- en afhaalrestaurants verdubbeld in de afgelopen zes jaar. Nederland telde in 2012 nog 1.569 van dit soort restaurants, in 2017 waren dat er 2.725.