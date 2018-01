Jaarwisseling kost Middelburg veel minder dan vorig jaar

Midden-Zeeland Nieuwe klachten over complex Scheldeplein in Vlissingen Perspectief op Vlissingen (POV) vraagt zich hardop af of er iets is veranderd aan de situatie in het ABC-complex op het Scheldelplein in Vlissingen. De partij denkt dat er weinig is gedaan met klachten uit 2016. Toen vroeg een aantal oudere bewoners om weer alleen senioren toe te laten in het complex.