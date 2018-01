Oosterscheldekering weer open na afloop westerstorm

Het proces van openen duurt in totaal 82 minuten, meldt Rijkswaterstaat woensdagavond. Voor het eerst sinds 2014 werden de sluizen gesloten na een waterstand van 3.10 meter boven NAP.

De negen kilometer lange stormvloedkering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is in 1986 in gebruik genomen. Het is de 29ste keer dat de schuiven van de kering dichtgaan.

In heel Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland waren er windstoten van 100 tot 110 km per uur en is kortstondig windkracht 9 gemeten. Het KNMI gaf code geel.

Windstoot

In de avond is de storm in kracht afgenomen. "Tijdens de storm zijn op de meldkamer verschillende meldingen verwerkt. De brandweer is over geheel Zeeland in totaal zestien keer ingezet vanwege problemen door de storm", meldt de veiligheidsregio.

In Vlissingen was in de nacht van dinsdag op woensdag al een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur. Korte tijd is daar windkracht 11 gemeten, melden Weeronline en Weerplaza.