Zware westerstorm langs de kust, Oosterscheldekering sluit

Rijkswaterstaat laat weten dat de schuiven om 11.55 uur sluiten en om 17.47 uur weer opengaan.

De waterstand woensdagmiddag is 3.10 meter. De schuiven in de Oosterschelde sluiten bij een waterstand van 3 meter boven NAP. De laatste keer dat de kering dichtging was in het najaar van 2014. Het is de 29ste keer dat de schuiven van de kering dichtgaan.

De negen kilometer lange stormvloedkering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is in 1986 in gebruik genomen.

Windstoot

In Vlissingen was in de nacht van dinsdag op woensdag al een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur. Korte tijd is daar windkracht 11 gemeten, melden Weeronline en Weerplaza. "Dat is een zeer zware storm."

Volgens Weerplaza zal het echter niet als zodanig de boeken in gaan, omdat voor die notering een uur lang die windkracht gemeten moet zijn. Volgens de Veiligheidsregio zijn er ongeveer zes schademeldingen gedaan, maar zijn nog geen grote incidenten bekend.

Buien

In heel Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland waren er windstoten van 100 tot 110 km per uur en is kortstondig windkracht 9 gemeten. Woensdag overdag vallen opnieuw stevige buien. De Oosterscheldekering en de Zeelanbrug zijn vanwege de harde wind afgesloten voor voertuigen met een aanhangwagen.

De storm kan in het hele land gepaard gaan met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Aan zee en rondom het IJsselmeer zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur mogelijk. Het KNMI heeft code geel afgegeven.